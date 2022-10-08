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"Самый защищенный в мире": російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в "неможливості" удару по Кримському мосту. Скірншоти

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"Самый защищенный в мире": російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в "неможливості" удару по Кримському мосту. Скірншоти
Російська влада з початку повномасштабного вторгнення в Україну запевняла про неможливість атаки на Кримський міст. Ці запевнення масово тиражувалися в російських пропагандистських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на заяви про можливі плани українських військ завдати удару по Кримському мосту російська влада заявляла про неможливість такого через нібито надійний захист об'єкта. Навіть лунали заяви, що Кримський міст нібито "найзахищеніший міст у світі". 

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Так, маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов 7 травня заявив, що "будь-які спроби завдати шкоди Кримському мосту буде припинено, а контроль мосту здійснюється цілодобово".

Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 01
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 02

16 червня 2022 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняв, що російська армія бере на замітку всі погрози щодо удару по Кримському мосту і всі плани щодо цього зазнають краху. У цей же день прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив: "Безпека Криму гарантована тими превентивними заходами та тими додатковими заходами, які зараз вживаються по лінії наших військових".

Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 03
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 04
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 05
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 06
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 07
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 08

15 серпня 2022 року сенатор Ради Федерації Ольга Ковітіді заявила: "Російські військові надійно захищають Кримський міст". Того ж дня співголова Асамблеї слов'янських народів Криму Роман Чегринець заявив: "Кримський міст надійно захищений, і військових варіантів його пошкодити українська сторона не має".

Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 09
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 10
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 11
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 12
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 13

Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 14
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 15

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Нагадаю, що крейсер "Москва" також був розрахований на протиповітряну оборону Все як завжди, аналоговнєт
  • olele
    чи то заколот - чи хунта?..

    В москві розпочались арешти військових

    📌 В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових.

    📌 Рух у центрі перекрито.

    📌 В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - «еліти» росгвардії.

    📌 Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

    📌 Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

    📌 Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність. https://t.me/operativnoZSU/47032
  • Мобильный крематорий
    Всё точь в точь как с тазиком моцква. Тогда тоже началась суета по "наказанию виновных". Пощекочут друг другу простату бутылками и успокоятся, до следующей красной линии.
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