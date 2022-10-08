"Самый защищенный в мире": російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в "неможливості" удару по Кримському мосту. Скірншоти

Російська влада з початку повномасштабного вторгнення в Україну запевняла про неможливість атаки на Кримський міст. Ці запевнення масово тиражувалися в російських пропагандистських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на заяви про можливі плани українських військ завдати удару по Кримському мосту російська влада заявляла про неможливість такого через нібито надійний захист об'єкта. Навіть лунали заяви, що Кримський міст нібито "найзахищеніший міст у світі".

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Так, маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов 7 травня заявив, що "будь-які спроби завдати шкоди Кримському мосту буде припинено, а контроль мосту здійснюється цілодобово".





16 червня 2022 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняв, що російська армія бере на замітку всі погрози щодо удару по Кримському мосту і всі плани щодо цього зазнають краху. У цей же день прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив: "Безпека Криму гарантована тими превентивними заходами та тими додатковими заходами, які зараз вживаються по лінії наших військових".













15 серпня 2022 року сенатор Ради Федерації Ольга Ковітіді заявила: "Російські військові надійно захищають Кримський міст". Того ж дня співголова Асамблеї слов'янських народів Криму Роман Чегринець заявив: "Кримський міст надійно захищений, і військових варіантів його пошкодити українська сторона не має".















Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.