Через зупинку Запорізької АЕС українські ТЕС змушені додатково спалювати до 100 тис. тонн вугілля щотижня

Через терористичні дії путінських військ і зупинку Запорізької АЕС, Україна напередодні опалювального сезону зіткнулася з трьома проблемами: рекордним спалюванням вугілля на ТЕС, аварійними зупинками енергоблоків державних ТЕС і необхідністю зупинити експорт електроенергії до ЄС.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема №1. Зупинка Запорізької АЕС і сезонне похолодання різко збільшило навантаження на потужності інших генерацій. Які і так різко скоротилися через російську окупацію та руйнування. А ті, що є, не усі змогли підготуватися до "нових" реалій. Мова, в першу чергу, про державні ТЕС, які вчасно не провели ремонти обладнання. Їх блоки зараз "вилітають" найчастіше", - розповів експерт.



В результаті на державній генерації сумарно працює не більше 3 з 13 доступних блоків. Не в "обоймі" і усі атомні енергоблоки. З 9 доступних блоків один - не працює, ще один несе навантаження частково.

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"Про що це говорить? Потрібно спрямувати усі сили і ресурси на активізацію ремонтів обладнання електростанцій. Якщо цього не зробити, через надмірне навантаження рано чи пізно почнуть "вилітати" і ті блоки, які готували до зими. Поки ж основне навантаження продовжує лягати на доступні блоки АЕС і приватні ТЕС", - уточнив Омельченко.



Друга проблема, на його переконання, полягає у тому, що недоступні атомні блоки вже місяць доводиться компенсовувати доступними блоками теплової генерації. Через постійну компенсуючу роботу українські ТЕС спалюють рекордні обсяги вугілля – щотижня додатково до 100 тисяч тонн.



"При таких темпах стає очевидно, що Україні доведеться шукати додаткові обсяги вугілля. Але де? Власний видобуток під час війни і в короткі терміни не збільшити. Тут би хоч не зменшити і той, що є. Державний видобуток впав на третину, приватний - тримається на одному рівні. Та й із заблокованими портами і при рекордних світових цінах на паливо, із-закордону багато не привезеш", - каже він.



Третьою проблемою, на його переконання, є те, що зупинка Запорізької АЕС призведе до зупинки експорту електроенергії до ЄС.



Раніше директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка в колонці на ЕП повідомив, що державні енергогенеруючі компанії виявились неготовими до опалювального сезону. Дефіцит в енергосистемі компенсує приватна компанія ДТЕК.