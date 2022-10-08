"На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря", - поліція Словаччини публікує меми про сьогоднішні події. ФОТО
Поліція Словацької Республіки на своїй спеціальній фейсбук-сторінці для боротьби з обманом і шахрайством в онлайн-просторі оприлюднила кілька мемів про вибух на Керченському мосту 8 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Першим на сторінці з’явився мем "На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря". "Ну, міст проголосував, нічого не можна зробити", - йдеться у пості.
Згодом додався мем, де героїня серіалу "Гра престолів" Данерис споглядає міст, охоплений полум'ям. "Нарешті бажання словацьких дезінформаторів виконано і в Україні стане менше зброї - російської. Керченський міст служив стратегічною артерією для передачі російських військових матеріалів і зброї, які вбивали невинних мешканців України", - прокоментували в поліції.
Також правоохоронці оприлюднили пояснення своїх публікацій. Почали з цитати історика Тімоті Снайдера: "У певному сенсі вся російська пропаганда залежить від припущення, що Росія є великою державою. Все залежить від того, чи ми сприймемо їх серйозно. І якщо ми щиро сміємося з них, то ще й дестабілізуємо їх. Тому, що глибоко в душі вони знають, що те, що вони роблять, не можна сприймати серйозно. Вони знають, що їхні виступи в ООН не можна сприймати серйозно. Їх вечірні телешоу не варто сприймати серйозно. І коли ти з цього смієшся, ти нагадуєш їм те, що вони самі знають - що це все просто гра".
"Той факт, що ми додаємо деякі меми, означає не те, що ми хочемо грати в таблоїд, а те, що ми не почиваємо на лаврах. Провідні експерти зі стратегічної комунікації на міжнародній конференції наводили поліцію СР як приклад того, як державна адміністрація має комунікувати, коли хоче, щоб громадяни не сприймали її жорстко, а адміністрація не випускала з уваги. Ми намагаємося пояснити навіть складні теми просто, захоплююче, іноді смішно, тому що люди шукають такий контент у соціальних мережах.
Ми розуміємо, що такий спосіб може не всім підійти, але зі звітів, які ми отримуємо від вас щодня, ми чітко бачимо, що громадяни вдячні нам за нашу роботу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.