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"На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря", - поліція Словаччини публікує меми про сьогоднішні події. ФОТО

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Правоохоронці Словаччини мемами намагаються показати абсурдність дій Росії. Вони переконані, що висміювання допоможе дестабілізувати РФ.

Поліція Словацької Республіки на своїй спеціальній фейсбук-сторінці для боротьби з обманом і шахрайством в онлайн-просторі оприлюднила кілька мемів про вибух на Керченському мосту 8 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим на сторінці з’явився мем "На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря". "Ну, міст проголосував, нічого не можна зробити", - йдеться у пості.

На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря, - поліція Словаччини публікує меми про сьогоднішні події 01

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Згодом додався мем, де героїня серіалу "Гра престолів" Данерис споглядає міст, охоплений полум'ям. "Нарешті бажання словацьких дезінформаторів виконано і в Україні стане менше зброї - російської. Керченський міст служив стратегічною артерією для передачі російських військових матеріалів і зброї, які вбивали невинних мешканців України", - прокоментували в поліції.

На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря, - поліція Словаччини публікує меми про сьогоднішні події 02

Також правоохоронці оприлюднили пояснення своїх публікацій. Почали з цитати історика Тімоті Снайдера: "У певному сенсі вся російська пропаганда залежить від припущення, що Росія є великою державою. Все залежить від того, чи ми сприймемо їх серйозно. І якщо ми щиро сміємося з них, то ще й дестабілізуємо їх. Тому, що глибоко в душі вони знають, що те, що вони роблять, не можна сприймати серйозно. Вони знають, що їхні виступи в ООН не можна сприймати серйозно. Їх вечірні телешоу не варто сприймати серйозно. І коли ти з цього смієшся, ти нагадуєш їм те, що вони самі знають - що це все просто гра".

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"Той факт, що ми додаємо деякі меми, означає не те, що ми хочемо грати в таблоїд, а те, що ми не почиваємо на лаврах. Провідні експерти зі стратегічної комунікації на міжнародній конференції наводили поліцію СР як приклад того, як державна адміністрація має комунікувати, коли хоче, щоб громадяни не сприймали її жорстко, а адміністрація не випускала з уваги. Ми намагаємося пояснити навіть складні теми просто, захоплююче, іноді смішно, тому що люди шукають такий контент у соціальних мережах.

Ми розуміємо, що такий спосіб може не всім підійти, але зі звітів, які ми отримуємо від вас щодня, ми чітко бачимо, що громадяни вдячні нам за нашу роботу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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Топ коментарі

  • Irina So 2b51f28f
    "Станция Карань сильный взрыв, это примерно в 50км от Мариуполя, ВСУ всё ближе", пишет ТГ-канал "Мариуполь сейчас".
  • Oleg Youryevich
  • Oleg Youryevich
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