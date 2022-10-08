У Москві розпочалися арешти військовослужбовців, пересування центром міста перекрите, - ГУР Міноборони
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Увечері 8 жовтня з’явилась інформація про арешти серед російських військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомоляє офіційний фейсбук ГУР Міноборони.
У повідомленні зазначається: "В москві розпочались арешти військових. В російській столиці розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових.
- Рух в центрі перекрито.
- В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" росгвардії.
- Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.
- Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.
Натомість, всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність".