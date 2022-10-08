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У Москві розпочалися арешти військовослужбовців, пересування центром міста перекрите, - ГУР Міноборони

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У Москві розпочалися арешти військовослужбовців, пересування центром міста перекрите, - ГУР Міноборони
Увечері 8 жовтня з’явилась інформація про арешти серед російських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомоляє офіційний фейсбук ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "В москві розпочались арешти військових. В російській столиці розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових.

- Рух в центрі перекрито.

-  В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" росгвардії.

-  Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

-  Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

 Натомість, всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівників московських військкоматів під час роздачі повісток супроводжуватимуть поліцейські у формі та зі зброєю, - росЗМІ

Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Це найкраща новина за останні півроку... ***** наросії котиться з великої гори
  • Тетяна Тать
    врубай ********** озеро для кооператива озеро
  • Борменталь Незабаром
    в схватке русских военных и русских мусоров - победили мусора
    это всё что нужно знать про русских военных - русские военные - галимые терпилы!
    их бросили на убой, всё что они придумали - поднять копыта вверх
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