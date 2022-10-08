Російський обстріл Запоріжжя 6 жовтня: під завалами знайдено вже 19 загиблих

Кількість жертв російського ракетного обстрілу, здійсненого 6 жовтня по багатоповерхівках Запоріжжя, зросла до 19.

Про це журналістам повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знайдено вже 19 осіб", - повідомили правоохоронці.

Роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки ще тривають. Рятувальники, комунальники та близько сотні жителів міста розбирають завали будинків, куди 6 жовтня влучили ракети.

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Видання уточнює, що з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 14 загиблих осіб (з них 1 дитина), з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблі особи. Ще 14 людей звернулись по медичну допомогу.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках Запоріжжя. Розбір завалів триває. Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих досягла 17, серед них одна дитина.