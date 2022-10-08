Російський обстріл Запоріжжя 6 жовтня: під завалами знайдено вже 19 загиблих
Про це журналістам повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Знайдено вже 19 осіб", - повідомили правоохоронці.
Роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки ще тривають. Рятувальники, комунальники та близько сотні жителів міста розбирають завали будинків, куди 6 жовтня влучили ракети.
Видання уточнює, що з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 14 загиблих осіб (з них 1 дитина), з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблі особи. Ще 14 людей звернулись по медичну допомогу.
Нагадаємо, зранку 6 жовтня окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках Запоріжжя. Розбір завалів триває. Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих досягла 17, серед них одна дитина.