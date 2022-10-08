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Ми не знаємо, наскільки далеко може зайти манія величі Путіна, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт

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Ми не знаємо, наскільки далеко може зайти манія величі Путіна, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що НАТО має зробити більше для спільної безпеки, щоб захистити себе від будь-яких агресивних дій Росії та її президента Володимира Путіна.

"Ми, НАТО, повинні зробити більше для нашої спільної безпеки, тому що ми не можемо знати, наскільки далеко може зайти манія величі Путіна", - сказала Ламбрехт під час відвідування німецьких військ, дислокованих у балтійській країні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Виступаючи на литовській військовій базі Рукла, очільниця Міністерства оборони ФРН також зазначила, що до російських погроз у бік країн Балтії не слід ставитись легковажно, і що Німеччина залишатиметься відданою своїм зобов’язанням щодо захисту партнерів по НАТО.

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"Ми чули погрози Росії на адресу Литви, яка вводила європейські санкції на кордоні з Калінінградом. Це далеко не перші погрози, і ми повинні сприймати їх серйозно і бути готовими", - заявила вона.

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Топ коментарі

  • Aleks Sun
    Давайте не будемо перевіряти. Їбаште моль зараз.
  • arye z.
    Психіатрія (а у випадку путіна ще й геріатрія) каже нам, що манія величі своїх обмежень не має.
    Слюсар Вася Пупкін у мріях бачить себе начальником ремуправління, а президент Вова Пукін бачить себе не меньше ніж Владикою Всесвіту
  • Алекс Скела
    Не хочу быть вольною царицей,
    Хочу быть владычицей морскою,
    Чтобы жить мне в окияне-море,
    Чтоб служила мне рыбка золотая.
    И была б у меня на посылках!

    (А. С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке")
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