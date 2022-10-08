Лікарні окупованої Херсонщини не можуть впоратися із потоком поранених росіян, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про кількість поранених російських окупантів та їхнє розміщення у медичних закладах окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів.

Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал".

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