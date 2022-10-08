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Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст

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Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст
Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ повноваження щодо захисту незаконно збудованого Кримського мосту, де вранці 8 жовтня стався вибух.

Про це пише Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

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"Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - йдеться в указі.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Valter Valter
    А до сих пор что не защищали? И фольгой его обкладывали и баржи вокруг с секретными треугольными отражателями обставили
  • Ігор Медушівський
    Собаку ще прив'яжіть біля мосту , щоб стерегла .
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