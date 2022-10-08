Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст
Про це пише Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Кремля, передає Цензор.НЕТ.
Путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.
"Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - йдеться в указі.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.