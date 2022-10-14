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За 2 дні український військовий збив 4 крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

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За 2 дні український військовий збив 4 крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"
Воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика Ярослав за два дні масованого ракетного обстрілу України збив 4 крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат, адже незбита крилата ракета може накоїти біди. Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях", - розповів про свою роботу Ярослав. 

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Топ коментарі

  • Snart
    Герою слава!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Пресвята Богородице, прикрий Святим Покровом цього Захисника України...
    Прикрий і Благослови кожного з цих синів і доньок України, боронящих нас від зла і нелюдей...
  • Роман Шишацкий
    Зарубежный инструктор спрашивает у воина ВСУ:
    - Как вы сбили росийскую ракету из ПЗРК ? Ведь в инструкции же сказано что .....
    - Так, стоп. В якій інструкції ?
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