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Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

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Мільярдер, засновник Space X Ілон Маск прокоментував ситуацію із припиненням фінансування супутникової мережі Starlink в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в Twitter.

Зазначимо, що минулого тижня колишній посол України в Німеччині Андрій  Мельник написав Маску у Twitter відповідь на його пропозицію щодо імовірних перемовин із РФ.

"Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову "Теслу". Тож удачі тобі", – написав дипломат, повідомляє "Главком".

Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника 01

На це Ілон Маск відреагував твітом: "Просто слідуємо його пораді".

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Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника 02

Нагадаємо, сьогодні компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink в Україні. 

Зазначається, що компанії до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.

Сам Ілон Маск у Twitter підтвердив припинення фінансування.

"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - написав він.

Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника 03

Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші і "шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства". За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.

Топ коментарі

  • Tierre
    Так само "обіженка" писали, коли Мельник по-хамськи звернувся до Шольца.
    Питання у тому, що Мельник, як посол не мав жодного права на хамство, бо це не професійно! По суті цей Мельник - профнепригодний.
  • Vasyl Bodnar 4847a21f
    Пропонуєте лизнути Маску і віддати РФ 4 області + Крим в обмін на старлінки???
  • Tierre
    Перед Мельником - ні. Бо Мельник - абсолютно непрофесійний ідіот у будь-якому випадку.
    Бо він - професійний дипломат і мав би зважувати кожне своє слово - чи принесе воно Україні користь, чи навпаки - нашкодить. Дипломат - це не базарна баба, він не має права на емоції.

    Дотого ж Ілон Маск дуже сильно допоміг Україні у перші місяці. Те, що кацапи підібрали під нього ключик, заслали агентку, яка втерлася до нього у довіру і промила йому трохи мізки - означає, що з ним потрібно розмовляти і поясняти московську брехню, а не скатуватись до дурних образ!
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