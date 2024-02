Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в Twitter.

Зазначимо, що минулого тижня колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник написав Маску у Twitter відповідь на його пропозицію щодо імовірних перемовин із РФ.

"Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову "Теслу". Тож удачі тобі", – написав дипломат, повідомляє "Главком".

На це Ілон Маск відреагував твітом: "Просто слідуємо його пораді".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі прибирають фото Маска з бігбордів, якими дякували за підтримку України. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink в Україні.

Зазначається, що компанії до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.

Сам Ілон Маск у Twitter підтвердив припинення фінансування.

"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - написав він.

Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші і "шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства". За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.

