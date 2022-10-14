Шрі-Ланка відмовилась від обслуговування російської платіжної системи "Мир"
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Центробанк Шрі-Ланки заявив, що російська платіжна система "Мир" не працюватиме на території країни через американські санкції.
Про це повідомила пресслужба центробанку у Twitter, інформує Цензор.НЕТ
"У зв'язку з санкціями США щодо платіжної системи "Мир", за погодження з Міністерством закордонних справ Шрі-Ланки, Центральний банк Шрі-Ланки не має можливості наразі підтвердити запит на функціонування карткової системи "Мир" у банківській системі", – йдеться в повідомленні.