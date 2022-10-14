Зеленський обговорив оборонні потреби України з президентом Литви Науседою
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Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою, обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію.
Про це повідомив у Twitter президент України Зеленський, інформує Цензор. НЕТ.
"На зв'язку з нашим другом, президентом Литви Гітанасом Науседою. Поговорили про ситуацію на полі бою, оборонні потреби України, подальшу євроатлантичну інтеграцію. Прийняв привітання з Днем захисників і захисниць України", - написав український президент.