В окупованому Криму арештували п’ятьох обвинувачених у справі про вибух на Кримському мосту
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Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя в анексованому Криму відправив до СІЗО п’ятьох фігурантів кримінальної справи щодо вибуху на Керченському мосту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим. Реалії" з посиланням на російські джерела.
Адвокати двох фігурантів підтвердили арешт, але відмовилися коментувати подробиці справи. "Інтерфакс" з посиланням на своє джерело повідомляє, що йдеться про Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна.
Зазначається, що вони залишаться під арештом до 8 грудня.
Нагадаємо, ФСБ Росії та Слідчий комітет РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості начебто були Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Затримано 5 громадян Росії, 3 громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту.