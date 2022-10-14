В окупованому Криму арештували п’ятьох обвинувачених у справі про вибух на Кримському мосту

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя в анексованому Криму відправив до СІЗО п’ятьох фігурантів кримінальної справи щодо вибуху на Керченському мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим. Реалії" з посиланням на російські джерела.

Адвокати двох фігурантів підтвердили арешт, але відмовилися коментувати подробиці справи. "Інтерфакс" з посиланням на своє джерело повідомляє, що йдеться про Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна.

Зазначається, що вони залишаться під арештом до 8 грудня.

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Нагадаємо, ФСБ Росії та Слідчий комітет РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості начебто були Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Затримано 5 громадян Росії, 3 громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту.