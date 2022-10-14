27 окупантів покинули свої позиції поблизу Кремінної. 22 військових заарештували, а 5 відправили назад, - Гайдай

Поблизу Кремінної на Луганщині 27 російських окупантів залишили передові позиції.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м. клинці, брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії рф намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області.



Та лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування", - розповів він.

За словами Гайдая, після "співбесід з елементами пресингу" 22 з них заарештували й кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати.

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