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Москва гнилою виявилася. Мізерний план мобілізації виконали на 50%, а багато хто виїхав, - Держдума РФ

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Москва гнилою виявилася. Мізерний план мобілізації виконали на 50%, а багато хто виїхав, - Держдума РФ
У Держдумі назвали провокацією роздачу повісток біля метро та засудили темпи мобілізації у Москві.

Про це в інтерв'ю виданню "Подъём" заявив член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Це мають роздавати офіційно з військкомату тим людям, які служили та мають військово-облікову спеціальність. Але Москва, хоч їй і видали мізерний план, виконала на 50%. Отака вона у нас гнила виявилася. Але так не повинно бути, це ніби спеціально роблять, щоби паніку посіяти. Із Москви і так багато людей виїхало за кордон. Москва в цьому плані не на краще відрізняється. Але біля метро роздавати повістки ніхто не повинен. Як вони визначать, що то за людина? Це ж смішно", - сказав російський депутат.

Водночас Соболєв зазначив, що "в принципі в Росії з мобілізацією все нормально" і в Москві "є райони, які на 200% виконали план, там багато добровольців".

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Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    є райони, які на 200% виконали план, там багато добровольців
    Это там где жрать совсем нечего
  • частный сектор
  • Підлога Маккартні
    Так там одни хачи в маскве в основном, они ж не дураки умирать, пусть лучше всякие либерасты интилигенты с балотнай едут, вот и провалилась мобилизация
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