Новини • Агресія Росії проти України

Україна отримає новітні системи ППО NASAMS цього місяця, - Резніков

7 68542
Україна отримає новітні системи ППО NASAMS цього місяця, - Резніков
Новітні зенітно-ракетні комплекси NASAMS допоможуть посилити протиповітряну оборону. Українські військові вже проходять на них навчання

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

За словами міністра оборони, цього місяця Україна отримає перші установки NASAMS. Також у жовтні прибуде система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Також Резніков зазначив, що наразі в Україні розробляються системи протидії дронам, які використовують росіяни. Він наголосив, що низка країн-партнерів теж задіяна у процесі розробки протидії дронам-камікадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для України важливо отримати новітні системи ППО та засоби РЕБ. Процес покращився, але досі складний, - нардеп "Голосу" Рахманін

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Urs
    под новым осколом внезапна паламалась железная дорога
  • дмитрий a4f273bf
    То есть ДО войны вопросом противодействия дронам мы не занимались?... Ну что тут сказать, пламенный привет РНБО, МО и Укроборонпрому
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Когда прибудет и станет на боевое дежурство - тогда и можно будет объявить. А не пиариться сейчас.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини