Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков написав у своєму Twitter.
"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - заявив міністр.
Як зазначається, до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.
За інформацією Міноборони, тепер у російських запасах на дві третини менше ракет, ніж було до початку повномасштабної війни. Наразі Росія має ще понад 600 ракет різних типів, зокрема:
- 124 ракети для "Іскандерів";
- 272 "Калібри";
- 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ в Україну, 24 лютого.