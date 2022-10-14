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Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков

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Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков
Наразі Росія має лише третину своїх ракет, які були в арсеналі РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков написав у своєму Twitter.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - заявив міністр.

Як зазначається, до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

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За інформацією Міноборони, тепер у російських запасах на дві третини менше ракет, ніж було до початку повномасштабної війни. Наразі Росія має ще понад 600 ракет різних типів, зокрема:

  • 124 ракети для "Іскандерів";
  • 272 "Калібри";
  • 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков 01

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ в Україну, 24 лютого.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    На кожну ракету, яка лишилася у кацапів, ми маємо нуль цілих, хрін десятих своїх ракет!
    Зате маємо цілу купу баранів, що регулярно розповідають, як мало *********** лишилося у рашці!
    Змушений розчарувати «експертів»: кацапи переважно використовують рсзв, та модифіковані с-300.
    С-300 у них *****, а кількість *********** до рсзв, взагалі нереально визначити.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Резніков хоче перебрати на себе лаври Арестовича.
  • tax12 t
    дебіли, *****.

    історія з іранськими дронами вас нічого, ****, не навчила.

    коли у ворога не стане конкретної зброї він знайде якусь світову паскудь і та паскудь дасть йому ракет ще на пару років війни.
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