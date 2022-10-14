За 10 днів українські військові визволили 84 населені пункти, - ОП
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З початку війни українські військові визволили від російської окупації понад 1600 населених пунктів.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 4 жовтня українськими військовими було визволено 1536 населені пункти. Сьогодні ж їх кількість становить 1620, зазначив Тимошенко.
У Сумській області деокуповано 1024 населені пункти, Запорізькій - 1147, Миколаївській - 1804.
Українські військові визволили 75 населених пунктів у Херсонській області.