За 10 днів українські військові визволили 84 населені пункти, - ОП

З початку війни українські військові визволили від російської окупації понад 1600 населених пунктів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 4 жовтня українськими військовими було визволено 1536 населені пункти. Сьогодні ж їх кількість становить 1620, зазначив Тимошенко.

У Сумській області деокуповано 1024 населені пункти, Запорізькій - 1147, Миколаївській - 1804.

Українські військові визволили 75 населених пунктів у Херсонській області.

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