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Путін не має на меті застосувати ядерну зброю в Україні, - Лукашенко

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Путін не має на меті застосувати ядерну зброю в Україні, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу в РБ, вважає, що президент Росії Путін ніколи не ставив перед собою за мету застосувати ядерну зброю в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю американській телекомпанії NBC, повідомляє "Бєлта"

"Що стосується підтексту вашого питання, ніколи, зокрема й Президент Путін, керівництво Росії не ставило собі за мету застосувати ядерну зброю в Україні. Такої необхідності немає", - відповів журналісту Лукашенко.

Також він додав, що "будь-яка зброя для чогось створюється".

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"Є зброя – ясно, що вона створюється для застосування. Росія чітко окреслила свою позицію: якщо буде напад на територію Російської Федерації, у цьому випадку Росія може за необхідності використовувати всі види зброї... Але це ще не все. Росія володіє, це я точно знаю, найсучаснішими видами зброї. І не треба ядерної зброї. Росія впорається без ядерної зброї", - заявив Лукашенко

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