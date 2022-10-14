Путін не має на меті застосувати ядерну зброю в Україні, - Лукашенко
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю американській телекомпанії NBC, повідомляє "Бєлта"
"Що стосується підтексту вашого питання, ніколи, зокрема й Президент Путін, керівництво Росії не ставило собі за мету застосувати ядерну зброю в Україні. Такої необхідності немає", - відповів журналісту Лукашенко.
Також він додав, що "будь-яка зброя для чогось створюється".
"Є зброя – ясно, що вона створюється для застосування. Росія чітко окреслила свою позицію: якщо буде напад на територію Російської Федерації, у цьому випадку Росія може за необхідності використовувати всі види зброї... Але це ще не все. Росія володіє, це я точно знаю, найсучаснішими видами зброї. І не треба ядерної зброї. Росія впорається без ядерної зброї", - заявив Лукашенко