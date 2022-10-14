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Понад 40 тисяч жінок проходять службу в ЗСУ, 5000 із них - на передовій

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Понад 40 тисяч жінок проходять службу в ЗСУ, 5000 із них - на передовій
У Збройних Силах України проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"У Збройних Силах України зараз проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах. 8 тисяч з них – на офіцерських посадах", - сказав він.

За словами Наєва, наразі понад 5 тисяч жінок перебувають у районах, де ведуться активні бойові дії. Серед них є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери. Тобто, підсумував Наєв, коло військових професій, які опанували наші жінки, не поступається чоловікам.

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"Тому можна ствердно сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії. Моя велика шана всім жінкам, які прийшли служити у війську", - наголосив командувач.

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Топ коментарі

  • Urs
    https://twitter.com/i/status/1580546725600641025
  • CrossFirenko
    Не слухають диванних стратегів. Ті ж на різні голоси в самозахопленні доказували, що в самих іранців дронів тільки 46, і що зліплені вони на коліні, і не літають як треба, і не привезуть на Кацапію, і ще багато-багато аргументів, чому вони нам не загрожують.
  • Garry Dron 6973c752
    Ні гомосексуаліст, цінні бо жінка це основа сімї, а жінка з ПТРС створити повноціну сімю не зможе.
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