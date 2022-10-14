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У росіян ще майже 300 іранських дронів-камікадзе, - Резніков

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У росіян ще майже 300 іранських дронів-камікадзе, - Резніков
Російська армія має ще близько 300 іранських дронів-камікадзе, якими вона б’є по Україні. Росія намагається купити ще декілька тисяч таких безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові", - заявив глава Міноборони.

За його словами, Росія намагається закупити ще декілька тисяч іранських дронів. Резніков підкреслив, що поки не може прогнозувати, чи закупить РФ таку кількість безпілотників в Ірану. Проте українці та ЗСУ мають бути готові до цього.

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"Ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи для знищення, придушення, тому що наші військові вже навчилися це робити. Ми розбираємо всі деталі до нюансів, дивимося, які там електронні мізки, і відповідно готуємо системи протидії", - додав Резніков.

Нагадаємо, сили ППО сьогодні зранку знищили вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    За 8 міс. вже можна було налагодити виродництво власних важкіх дронів камікадзе, ракет, крилатих та балістичних і пуляти за парєбрік. Але в ОПі вирішили бомбити кацапів відосиками і единим марафоном. Де замовлення, зеля?
  • Dima30
    Пан Резніков а скільки ми зробили?Українці розробили та збудували найбільший літак у світі "Мрію" то що нам вартує зробити 100 тисяч бпла камікадзе?Подавайте в уряд програму!Досить все клянчити на Заході!
  • andi Mir
    Бл та зеблан лідерам G7 казав що у кацапів 2400 таких мопедів. Так хто бреше зебл лідерам світу, чи очкарік юріст - народу України?
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