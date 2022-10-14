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Данілов про Керченський міст: Цей "самострой" росіяни мають прибрати за власний рахунок

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Данілов про Керченський міст: Цей "самострой" росіяни мають прибрати за власний рахунок
Україна не давала жодного дозволу на будівництво Керченського мосту, тому цю споруду можна вважати "самостроем".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо взагалі цієї споруди. Хочу звернути увагу, що у нас немає жодних документів на території нашої країни, що це взагалі за споруда, з якого переляку вона там з’явилася. Хочу зауважити: якщо ви хочете щось побудувати на території нашої країни, ви маєте пройти певні реєстраційні процедури — узгодити проєкт, подивитися, наскільки це буде доречно чи недоречно. Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий "самострой", а згідно з нашими законами, цей самострой вони мають прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це відбудеться", - зазначив він.

Секретар РНБО нагадав, що Керченський міст "не працює, біля нього сьогодні черги, які сягають більше тисячі фур на боці РФ".

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Топ коментарі

  • частный сектор
  • Підлога Маккартні
    И что возить с Марика. Азовсталь уничтожена, ильича тоже, все разрушено, что возить оттуда собераешься? Зерно ниггерам?
  • Підлога Маккартні
    Лучше завалить его полностью на дно, шоб с азовского моря больше не выплыл не один корабль. Нужно признать, что нашим портам там пипец и хер кто тот мариуполь будет отстраивать. Так что пусть азовское море станет озером, а кацапы больше из него никогда не смогут уплыть
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