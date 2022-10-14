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Маск потрапив під слідство федеральної влади США: Причиною стала угода щодо купівлі Twitter

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Маск потрапив під слідство федеральної влади США: Причиною стала угода щодо купівлі Twitter
Федеральна влада США розслідує дії Ілона Маска щодо угоди про поглинання Twitter за 44 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це пише Reuters.

У документах йдеться, що Маск перебуває під розслідуванням, але не вказано, на що саме спрямовані розслідування та які федеральні органи їх проводять.

Але зазначається, що вони "вивчають поведінку" Маска, пов’язану з угодою щодо придбання ним Twitter.

Twitter у судовій заяві також звинувачує юридичну команду Маска в тому, що вона не надала проєкти повідомлень зі свого боку для Комісії з цінних паперів та Федеральної торговельної комісії США в межах поточного судового спору.

Алекс Спіро, адвокат Маска, сказав Reuters, що заява Twitter до суду була "невірним спрямуванням", і сказав: "Саме керівники Twitter знаходяться під федеральним розслідуванням".

Водночас Twitter відмовився коментувати заяву Спіро.

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Топ коментарі

  • Urs
    пошла полоса ))))
  • частный сектор
  • irenka ko
    Трампісту-путіністу миттєва карма прилетіла.
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