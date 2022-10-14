У Миколаєві завершено пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета: Виявлено тіло ще одного загиблого

Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета, виявлено тіло ще однієї людини

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. О 14:30 вони дістали тіло останнього загиблого. Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих.



Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло 8 миколаївців: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування.



Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні". - йдеться в повідомленні.

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