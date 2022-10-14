Протягом 2 тижнів мобілізацію в Росії буде завершено, - Путін

Російський диктатор Путін заявив, що мобілізацію буде завершено протягом 2 тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Протягом 2 тижнів всі мобілізаційні заходи буде завершено", - сказав кремлівський диктатор.

Водночас, за словами Путіна, жодних нових пропозицій від Міноборони РФ щодо мобілізації не надходило і не планується.

Саму мобілізацію він пояснив тим, що лінія зіткнення з Україною 1,1 тис км, тому "охороняти її лише контрактниками неможливо".

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