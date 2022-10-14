Лукашенко хоче обговорити Україну з Ердоганом віч-на-віч
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче під час двосторонньої зустрічі в Анкарі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорити Україну.
Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ
"Ми вчора (13 жовтня – ред.) зустрічалися з президентом Ердоганом, домовилися, що найближчим часом проведемо переговори на високому рівні. Зокрема зачіпатимемо питання України", - повідомив Лукашенко.
Білоруський диктатор заявив, що влада Туреччини - однієї з ключових країн НАТО - "не в захваті від того, що відбувається, і постійно натякає, і вже не натякає, а навіть вимагає, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися".