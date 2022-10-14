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Кабмін планує збільшити військові видатки на 387 млрд грн

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Кабмін планує збільшити військові видатки на 387 млрд грн
Кабінет Міністрів пропонує збільшити військові видатки у державному бюджеті на 2022 рік на 387 мільярдів гривень.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Бюджет цього року буде знову змінений. Вже 8-ий раз з початку війни.

Уряд пропонує збільшити військові видатки в цьому році на 387 млрд грн . Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк").

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По напрямам:
🔹Міноборони - на 365,2 млрд грн
🔹МВС - на 12,9 млрд грн
🔹СБУ - на 3,7 млрд грн
🔹ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн
🔹Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн
🔹УДО - на 600 млн грн
🔹Служба зовн.розвідки 45 млн грн

Відповідний закон #8126 зайшов сьогодні від монобільшості у Раду", - розповів він.

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