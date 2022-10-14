Феросплавний завод Коломойського за пів року війни отримав 223 млн грн прибутку

Нікопольський завод феросплавів олігарха Ігоря Коломойського за підсумками першого півріччя 2022 року отримав чистий прибуток у розмірі 223 млн грн.

Про це свідчить фінансовий звіт заводу, оприлюднений на сайті НКЦПФР, інформує Цензор.НЕТ.

Чистий дохід підприємства, згідно зі звітом, за перші 6 місяців війни становив понад 9 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Нікопольський завод феросплавів заявив про плани зупинення виробництва через нібито високі ціни на електроенергію.

Завод Коломойського попередив, що можливе підвищення цін на електрику вплине на рівень прибутковості підприємства.

Левову частку доходів Нікопольського заводу феросплавів, згідно з офіційним звітом, забезпечує експорт. У 2021 році на зовнішні ринки було відправлено понад 70% продукції – 470 тис. тонн із вироблених 648 тисяч тонн.

Ціна на електроенергію в Україні влітку 2022 року була приблизно в 2-5 разів нижчою, ніж у країнах ЄС, згідно з даними ДП "Оператор Ринку".

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