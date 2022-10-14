Електропостачання по всій країні вдалося стабілізувати, - Шмигаль

13 жовтня вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після атаки російських терористів 10-12 жовтня на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду, інформує Цензор.НЕТ.

13 жовтня графік примусових обмежень споживачів вже не застосовувався.

"Пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті ракетних обстрілів. Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Впродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо у ранковий і вечірній піки споживання", - зазначив Шмигаль.

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Також прем'єр-міністр повідомив, що Уряд планує з Резервного фонду виділити кошти на ремонтні роботи в регіонах, що постраждали від недавніх ракетних атак. Зокрема, 300 млн грн Київській області та 57 млн грн Сумській області.

"Це дозволить швидко здійснити ремонти критично необхідних об’єктів, які були зруйновані й під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів", - повідомив Шмигаль.

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