Кремль знає, що у разі застосування ядерної зброї отримає жорстку відповідь США, - генерал Ходжес

Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес вважає, що використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України призведе лише до значного ускладнення становища, в якому перебуває Російська Федерація та призведе до жорсткої реакції з боку США.

"Я, як і раніше, впевнений, що українські сили відкинуть російську армію через лінію 23 лютого до кінця цього року. До середини наступного року українська армія буде контролювати Кримський півострів", – сказав Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Далі він пояснив, чому не вірить, що Росія коли-небудь застосовує ядерну зброю. Ходжес, зокрема, зазначив, що використання тактичної ядерної зброї не дасть Росії жодних переваг на полі бою, але призведе до жорсткої реакції з боку США.

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"Кремль усвідомлює, що у разі застосування тактичної зброї Сполученим Штатам доведеться відповідати. Я не знаю, якою буде відповідь, але я впевнений, що Пентагон уже склав список варіантів. Я очікую, що це буде пряма відповідь, відповідна масштабу початкової атаки", – сказав він.

Американський генерал також визнав, що переоцінював силу російської армії до початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Одна з причин, чому я переоцінював військовий потенціал Росії до моменту 24 лютого, полягає в тому, що я не зміг зрозуміти ступінь корупції в російському міністерстві оборони", - зазначив він.