Ні в кого у світі немає більшого досвіду, ніж в української армії, - Буданов

Російсько-українська війна змінить багато чого у військовій науці про стратегію та тактику бойових дій – залежно від того, як просуватиметься надалі війна.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Його запитали, наскільки, на його думку, у світових рейтингах зростуть чи вже виросли українські військовослужбовці, чи зможуть вони стати в майбутньому одними з найкращих інструкторів для інших армій світу, і чи потраплять українські військові у світові підручники з ефективної тактики.

"Після цієї війни однозначно багато чого з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безперечно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих у світі фахівців хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової абсолютно повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі типи озброєння", - відповів Буданов.

Він наголосив, що зараз ні в кого у світі немає більшого досвіду, ніж в української армії, і в цьому "ні в кого немає сумнівів".

"Як би там не було, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем наша перемога стає все ближче і ближче", - додав очільник ГУР МО.

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