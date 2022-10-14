НАЗК пропонує ввести санкції ще до 529 росіян за причетність до псевдореферендумів. ІНФОГРАФІКА

Національне агентство з питань запобігання корупції запропонувало включити до міжнародних санкційних списків ще 529 осіб, зокрема депутатів державної думи, голову Конституційного суду, голову Центральної виборчої комісії Російської Федерації та гауляйтерів тимчасово захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, які причетні до незаконної анексії частини території України Росією.

Про це НАЗК повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ новий список з 529 фізичних осіб, причетних до анексії частини території України Російською Федерацією, для здійснення заходів щодо розширення та синхронізації санкційних списків, блокування активів і стягнення їх на користь України та її громадян", - ідеться у повідомленні.

Зокрема НАЗК ініціює накладення санкцій на посадовців, щодо яких не у всіх країнах-партнерах застосовані санкції.

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Серед запропонованих агентством кандидатів на санкції - депутати державної думи та сенатори Російської Федерації, які голосували за закони про прийняття до складу РФ так званих "днр", "лнр, Запорізької і Херсонської областей, а також утворення так званих "нових суб’єктів Російської Федерації", чим сприяли незаконній анексії частини території України.

Ініційоване накладення санкцій також на голову та суддів Конституційного суду РФ, які брали участь у прийнятті постанов Конституційного суду РФ від 2 жовтня, у яких визнано такими, що відповідають конституції Росії, договори між РФ та Херсонською, Запорізькою областями, так званими самопроголошеними "днр" і "лнр" про їх прийняття до складу РФ та утворення у складі РФ нових суб’єктів, зокрема голови Конституційного суду РФ Валерія Зорькіна.

Також включити до санкційних списків запропоновано голову, секретаря та членів центральної виборчої комісії РФ, які організували та провели псевдореферендуми з питань входження до складу РФ так званих самопроголошених "днр" і "лнр, а також Херсонської та Запорізької областей, зокрема голови цвк РФ Елли Памфілової.

Запровадити санкції пропонується також проти членів уряду, глав республік і губернаторів, повноважних представників президента у федеральних округах, голови регіональних законодавчих зборів, керівників вищих судових, правоохоронних і силових органів, центральних органів влади, апарату адміністрації президента, релігійних діячів та інших осіб, які були запрошені 30 вересня у георгіївську залу кремля на урочисте звернення путіна за підсумками так званих "референдумів" та церемонію приєднання українських територій. Поміж них – міністр освіти РФ Сергій Кравцов, генеральний директор "першого каналу Росія" (який активно висвітлює цю тему) Костянтин Ернст, митрополит Пантелеймон – архієрей Української православної церкви (московського патріархату), митрополит Луганський та Алчевський Василь Поворознюк, колишній віцепрем'єр-міністр РФ, відповідальний за військово-промисловий комплекс Дмитро Рогозін та інші.

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Крім того, НАЗК рекомендує включити до санкційних списків гауляйтерів тимчасово захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які сприяли окупації територій України.

Ці особи продемонстрували підтримку дій володимира путіна та уряду РФ, що спрямовані на ведення війни, скоєння геноциду проти українського народу та ліквідацію України як держави, порушуючи всі норми міжнародного права та статутні документи ООН.

Всього до списків внесено вже 19 358 фізичних осіб та 4 168 юридичних осіб.