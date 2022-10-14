Рашисти залякують скороченнями працівників ЗАЕС, якщо вони не підпишуть трудові договори з "Росатомом", - ЗМІ

Співробітників тимчасово окупованої Запорізької АЕС залякують скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з "Росатомом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на умовах анонімності Суспільному розповів один з працівників станції.

"На збори прийшли представники "Росатома". Вони повідомили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори, скоротять. Тим, хто договори підпише, обіцяють зарплати вищі української у півтора-два рази і підйомні. Для подачі заяви на оформлення нового трудового договору російські паспорти поки не вимагають. Промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада. Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки", - сказав він.

Співробітник додав, що більшість працівників відмовляються від підписання нових договорів.

Також читайте: Рашисти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Мартинюка, - "Енергоатом"