Зараз немає потреби в масованих ударах по Україні, а там видно буде, - Путін
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Російський диктатор Путін заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Зараз немає потреби в масованих ударах, ну принаймні зараз, поки, ну а там видно буде... З 29 об’єктів (в Україні, які обстріляла російська армія 10 і 11 жовтня. - Ред.) сім не були уражені, як це планувало міністерство оборони, але вони добирають поступово", - сказав президент країни-окупанта.
За даними Генштабу ЗСУ, інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, відомо про 19 загиблих і 105 поранених.
11 жовтня масовані удари продовжилися.