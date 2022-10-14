IRIS-T вже працює на південному напрямку, - Повітряні Сили ЗСУ

Комплекс протиповітряної оборони IRIS-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, модифікації комплексу IRIS-T, яку поставила Україні Німеччина, у світі ще немає.

"І ця система вже працює у Збройних Силах десь там на південному напрямку", – повідомив Ігнат.

За його словами, Німеччина має бути зацікавлена у збільшенні виробництва таких систем та ракет до них.

"IRIS-T – хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами – як NASAMS або Patriot", – розповів речник ПС ЗСУ.

Він додав, що NASAMS – це перевірений комплекс, який має авторитет у світі, він стоїть на озброєнні у 12 країнах.

"З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США", – зазначив Ігнат.

За словами речника ПС ЗСУ, сьогодні вже багато країн погодилися допомогти саме засобами ППО.

Також читайте: За 2 дні український військовий збив 4 крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"