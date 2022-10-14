Кличко підписав розпорядження про виплату матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць: хто отримає
Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Розмір допомоги складатиме від 900 до 1500 гривень, в залежності від категорії. Претендувати на цю виплату, передбачену програмою "Турбота", можуть кияни та внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані та фактично проживають у Києві.
Допомогу в розмірі 1500 гривень отримають:
- члени сімей учасників АТО, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції;
- члени сімей учасників Революції Гідності, а також членам сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність та патріотизм, виявлені під час Революції Гідності;
- члени сімей добровільних учасників АТО, у тому числі волонтерів, які загинули (пропали безвісти) чи померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань, одержаних під час участі в АТО;
- члени сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України.
У розмірі 1100 гривень:
- кияни, які включені до переліку осіб, що отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.
У розмірі 1000 гривень:
- учасники АТО, які перебуваюли безпосередньо у районах антитерористичної операції у період її проведення;
- бійці-добровольці, які захищали державний суверенітет на сході України;
- кияни, які під час Революції Гідності отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.
У розмірі 900 гривень:
- учасники Революції Гідності, які отримали легкі тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.
Особи, які належать одночасно до кількох категорій, отримають одну виплату в більшому розмірі. Особам, які перебувають на повному державному утриманні, матеріальна допомога не виплачується.