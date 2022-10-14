Кличко підписав розпорядження про виплату матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць: хто отримає

За розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка до Дня захисників і захисниць кияни певних категорій та переселенці отримають адресну матеріальну допомогу.

Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Розмір допомоги складатиме від 900 до 1500 гривень, в залежності від категорії. Претендувати на цю виплату, передбачену програмою "Турбота", можуть кияни та внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані та фактично проживають у Києві.

Допомогу в розмірі 1500 гривень отримають:

- члени сімей учасників АТО, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції;

- члени сімей учасників Революції Гідності, а також членам сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність та патріотизм, виявлені під час Революції Гідності;

- члени сімей добровільних учасників АТО, у тому числі волонтерів, які загинули (пропали безвісти) чи померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань, одержаних під час участі в АТО;

- члени сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України.

У розмірі 1100 гривень:

- кияни, які включені до переліку осіб, що отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

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У розмірі 1000 гривень:

- учасники АТО, які перебуваюли безпосередньо у районах антитерористичної операції у період її проведення;

- бійці-добровольці, які захищали державний суверенітет на сході України;

- кияни, які під час Революції Гідності отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У розмірі 900 гривень:

- учасники Революції Гідності, які отримали легкі тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Особи, які належать одночасно до кількох категорій, отримають одну виплату в більшому розмірі. Особам, які перебувають на повному державному утриманні, матеріальна допомога не виплачується.