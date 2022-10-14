Підстав для зростання цін немає: дефіциту продуктів не буде, - Мінагрополітики

В Україні не буде дефіциту соняшникової олії, цукру та яєць, а тому підстав для зростання цін на ці продукти немає.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

Більше того, за словами Дмитрасевича, міністерство очікує на певну стабілізацію цін на продукти вже у листопаді.

Чиновник розповів, що аграрії наразі зібрали 2,6 млн тонн насіння соняшника, а прогноз збору на цей рік – 9,5 млн тонн.

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"Це менше в порівнянні з попереднім роком, який був рекордним та приніс 16,3 млн тонн соняшника. Причини такого зменшення зрозумілі – війна та погодні умови, які уповільнили темпи збору. Але для внутрішніх потреб цього більше, ніж достатньо. Тому, якщо не говорити про загальну інфляцію і здорожчання логістики, подорожчання олії не має бути", – впевнений заступник міністра.

Він додав, що так само стабільною має залишатись на теперішньому рівні ціна на цукор. Аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка, що менше проти минулого року, коли було посіяно 224 тис. га. Із зібраного цьогоріч буряка має вийти 1 млн тонн цукру. Дмитрасевич зазначив, що в Україні не буде ні дефіциту цукру, ні його суттєвого здорожчання.

Також чиновник зауважив, що найближчим часом також вирівняються ціни на яйця. А проблема з їх здорожчанням пов’язана зі знищенням птахофабрик та нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць.

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"Дефіциту продовольства в нас точно не буде. Ми аграрна країна і нетто-експортер аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задовольнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатиме в першу чергу загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики", – резюмував Дмитрасевич.