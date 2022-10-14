Новини • Війна

Окупанти видали наказ про порядок евакуації музеїв із Криму, - Генштаб ЗСУ

8 20033
Окупанти видали наказ про порядок евакуації музеїв із Криму, - Генштаб ЗСУ
Російська окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв на території Криму.

Про це йдеться в інформації Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв. Зокрема, для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію Російської Федерації) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: ФСБ РФ заздалегідь наказала окупаційній владі Криму готуватися до евакуації, передбачено й випадок знищення Керченського мосту. ДОКУМЕНТ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    а так по домашнему все было...
  • Борменталь Незабаром
    перед звільненням Криму міст треба розфігачити остаточно
  • irenka ko
    Значить будуть вивозити награбоване з музеїв . Залишать голі стіни, якщо залишать, можуть і зруйнувати історичні пам'ятки архітектури.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини