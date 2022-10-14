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Норвегія закупить боєприпаси 122-мм та 152-мм для України

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Норвегія закупить боєприпаси 122-мм та 152-мм для України
Глава оборонного відомства Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив про намір країни закупити майже 17 тисяч артилерійських боєприпасів для потреб української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із поситланням на пресслужбу норвезького уряду, йдеться про закупівлю боєприпасів калібрів 122-мм та 152-мм.

Окрім того, в норвезькому уряді знову заявили про готовність передати Збройним силам України зимовий одяг та спорядження на загальну суму 250 млн норвезьких крон (майже $23,4 млн).

Загалом Норвегія в 2022 році планує виділити Україні додатково ще орієнтовно 3 млрд норвезьких крон (майже $281 млн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні кількадесят САУ, - Le Figaro

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Топ коментарі

  • Ефимович
    Вдячні!!!

  • Джон Сноу a2bba6b8
    Йдеться про закупівлю ***********-"хліб" війни...мало чи багато? Під час "битви за Донбас", орки тільки на одному напр. використовували до 40 000. Думайте Норвегії дякуємо.

    Питання інше - а що було в "Рамштайні-6" тоді?
  • Віталій Маркович
    а може краще за ці гроші покласти асфальт в Україні -як це зеля зробив!
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