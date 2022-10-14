США каратимуть тих, хто допомагатиме Росії з поставками озброєнь та комплектуючих

Міністерство фінансів США анонсувало обмеження та можливість введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, а також іноземних країн за їхню підтримку військово-промислового комплексу Росії.

З відповідною заявою виступив у п’ятницю заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час зустрічі з представниками країн, що запровадили економічні обмеження проти РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає вказівки, в яких пояснюється, що ми готові та здатні застосовувати санкції проти осіб, компаній чи країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - зауважив представник Мінфіну.

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Крім того, за його словами, OFAC, а також Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США сьогодні випускають спільне попередження, в якому описуються "дії (США. – Ред.) проти військово-промислового комплексу Росії, а також ризики для тих, хто надає матеріальну підтримку вторгненню РФ в Україну".

Він підкреслив, що санкції та обмеження, введені країнами Заходу, зокрема, проти російського ВПК, вже "безпосередньо вплинули на розвиток подій на полі бою" в Україні.