США каратимуть тих, хто допомагатиме Росії з поставками озброєнь та комплектуючих
З відповідною заявою виступив у п’ятницю заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час зустрічі з представниками країн, що запровадили економічні обмеження проти РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає вказівки, в яких пояснюється, що ми готові та здатні застосовувати санкції проти осіб, компаній чи країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - зауважив представник Мінфіну.
Крім того, за його словами, OFAC, а також Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США сьогодні випускають спільне попередження, в якому описуються "дії (США. – Ред.) проти військово-промислового комплексу Росії, а також ризики для тих, хто надає матеріальну підтримку вторгненню РФ в Україну".
Він підкреслив, що санкції та обмеження, введені країнами Заходу, зокрема, проти російського ВПК, вже "безпосередньо вплинули на розвиток подій на полі бою" в Україні.