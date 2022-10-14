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Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік

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Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік
Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам міністр повідомив у фейсбуці 14 жовтня.

"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ… Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені", – написав Марченко.

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Топ коментарі

  • YU ST
    Нічого собі!
  • Bob Fayn
    а шо там можна вкрасти
  • Алексей Осипов 03be6077
    Це той придурок, який за умов двозначної облікової ставки НБУ, не схотів піднімати % прибутковості військових облігацій України, чим фактично звів наиних попит до 0.
    Це вказує на те, що держава міцно сіла на дерибан зовнішньої допомоги і не потребує участі власних громадян у фінансуванні армії.
    Ще один аргумент стосовно того, що держава є фактично незалежною від власних громадян.
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