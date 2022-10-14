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Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися, - Залужний

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Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Обговорили оперативну ситуацію та плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - йдеться у дописі Залужного.

Зазначається, що пріоритетами ЗСУ залишаються підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами.

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Топ коментарі

  • Марина Кравець
    пане Залужний..в кого в кого..а в тебе віримо..
  • Алекс Скела
  • Юрий Семенец
    Борони тебе Господь,пане генерале!
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