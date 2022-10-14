Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися, - Залужний
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Обговорили оперативну ситуацію та плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - йдеться у дописі Залужного.
Зазначається, що пріоритетами ЗСУ залишаються підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами.