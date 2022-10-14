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Ми країна НАТО де-факто, залишилось стати нею де-юре, - Резніков

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Ми країна НАТО де-факто, залишилось стати нею де-юре, - Резніков
Україна де-факто країна НАТО, залишилось стати країною НАТО де-юре.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За ці місяці війни ми зробили реформу наших Збройних сил, якої не робилося 30 років. Західні партнери нам почали довіряти. Тому тільки артилерійських систем ми маємо більше восьми — сучасних, натівських. Це потребує додаткового навчання", - сказав Резніков.

Водночас він зазначив, що сьогодні немає можливості на території України навчати військових поводженню з технікою, яку передають країни-партнери, бо вони будуть наражатися на небезпеку. Тому партнери запропонували свої полігони і фахівців.

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"Наприклад, уряд Британії запропонував навчання 10 тисяч, потім ще 10 тисяч і далі 10 тисяч. Тобто 30 тисяч наших військових будуть поступово приїжджати повністю навчені. Крім того, вони будуть оснащені. Ми з вами країна НАТО де-факто, нам залишилось стати країною НАТО де-юре. Тому що багато нових стандартів ми освоїли за останній час", - пояснив міністр оборони.

Також він наголосив, що українські військові не лише навчаються, а й передають свій реальний бойовий досвід партнерам.

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Стати НАТО де юре нам заважають лише опа з бубой.
  • Ан Мур
    І, взагалі-то, реформа ЗСУ з приведенням її до стандартів НАТО почалася десь 2015-му; просто в 2019-му (скоріше, в 2020-му, при Тарані і Хомчаку) ці реформи зупинили... І, справді, відновили (але відновили, а не почали і закінчили - так буде точніше!) в цьому році.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    ЗСУ - де -факто армія НАТО, чого не скажеш про владу , котра філіал "росавтодора"
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