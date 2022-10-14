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Пентагон обговорює можливе фінансування Starlink в Україні після звернення Маска, - AP

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Пентагон обговорює можливе фінансування Starlink в Україні після звернення Маска, - AP
Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink, що використовується в Україні.

Про це агенції AP сказав американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він уточнив, що питання обговорювалося на зустрічах у Пентагоні та на рівні керівництва, але поки остаточного рішення ухвалено не було.

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Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала AP, що відомство "перебуває на зв’язку зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, відмовившись оголошувати інші подробиці.

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Топ коментарі

  • stavr
    вірю в ЗСУ і Пентагон
    все буде Україна
  • Valter Valter
    Что то у Маска дела все хуже и хуже. Так что DOGE и Теслу нужно сливать пока еще кто то покупает
  • Sergey Stolyarenko
    У Маска справи добрі. Не фантазуй! Він просто впертий, тому і зміг досягти таких успіхів в космічній галузі. А те що Пентагон буде фінансувати - і так було зрозуміло. Мудра людина витримає паузу і дипломатично все посянить Маску пізніше, коли все устаткується навколо його "заяви" в твітері! Щоб в изрозуміли - Маск не остання людина в США і має величезний вплив на "багато чого" (не забувайте, що вбиори в литсопаді!)!
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