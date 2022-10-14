Пентагон обговорює можливе фінансування Starlink в Україні після звернення Маска, - AP

Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink, що використовується в Україні.

Про це агенції AP сказав американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він уточнив, що питання обговорювалося на зустрічах у Пентагоні та на рівні керівництва, але поки остаточного рішення ухвалено не було.

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Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала AP, що відомство "перебуває на зв’язку зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, відмовившись оголошувати інші подробиці.