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Білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни, - "Наша Ніва"

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Білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни, - "Наша Ніва"
Військовослужбовцям у Білорусі заборонено виїжджати за територію країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє опозиційне видання Наша Ніва.

За даними джерел, білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни. Виняток - поїздки до РФ. Крім того, офіцерам запасу почали надходити пропозиції повернутись на службу. Пропозиції їм роблять у військкоматах, куди їх викликають нібито для "уточнення інформації".

Нагадаємо, раніше видання "Наша Ніва" повідомляло, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, ухвалив принципове рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для збільшення укомплектованості бойових частин.

Також дивіться: Лукашенко підтвердив запровадження у Білорусі режиму "контртерористичної операції". ВIДЕО

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    https://www.youtube.com/watch?v=qnjQ1ZybVmg
  • Саша Пончик
    Пусть идут картошку копать.
  • Dmitry Begemotovich
    До весны еще нужно дожить. А раньше поздней весны Лука даже при всем желании не сможет напасть - местность там не та - леса и болота, дорог там минимум, и они при желании перекрываются и минируются, а по лесам бродят ССО, и за лесами в тылу стоит арта, которая давно уже к этим дорогам пристрелялась. Север Украины это не херсонская степь, обойти или объехать не получится.
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