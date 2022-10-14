Білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни, - "Наша Ніва"

Військовослужбовцям у Білорусі заборонено виїжджати за територію країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє опозиційне видання Наша Ніва.

За даними джерел, білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни. Виняток - поїздки до РФ. Крім того, офіцерам запасу почали надходити пропозиції повернутись на службу. Пропозиції їм роблять у військкоматах, куди їх викликають нібито для "уточнення інформації".

Нагадаємо, раніше видання "Наша Ніва" повідомляло, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, ухвалив принципове рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для збільшення укомплектованості бойових частин.

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