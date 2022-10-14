Країни Балтії, Ірландія та Польща пропонують синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії

Естонія, Ірландія, Латвія, Литва і Польща надіслали Європейській комісії пропозиції для дев’ятого пакету санкцій, в якому зокрема пропонують запровадити проти Білорусі такі ж обмеження, як і проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське радіо", в розпорядженні якого опинився документ.

Синхронізація санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі, вже деякий час обговорюється в Брюсселі. За словами дипломатів ЄС, існує дві мети: по-перше, якомога сильніше вдарити по білоруській економіці та змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві, а по-друге, щоб росіяни не намагалися обійти санкції.

Питання в тому, чи буде одностайна згода всіх країн після нещодавніх повідомлень про те, що Росія атакувала цивільні цілі в Україні з використанням білоруських баз.

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Що стосується пропозицій подальших санкцій проти Москви, то вони передбачають заборону на імпорт діамантів із Росії, заборону на використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС і заборону на продаж нерухомості росіянам. Це санкції, які були вилучені з восьмого пакету санкцій під час переговорів.

Крім того, п'ять країн підтвердили свою пропозицію про відключення всіх російських банків від глобальної системи фінансових розрахунків SWIFT, накладення санкцій на атомну енергетику та обмеження на інші послуги.

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