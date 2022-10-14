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99-річному сотнику УПА Мирославу Симчичу надано звання Героя України

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99-річному сотнику УПА Мирославу Симчичу надано звання Героя України
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сотнику УПА, політв’язню Мирославу Симчичу. Відповідний указ президент підписав у п’ятницю, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до указу, звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно українському військовому та громадському діячеві, сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів Мирославу Симчичу.

Сотника УПА відзначено найвищою нагородою "за героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні Української державності, багаторічну плідну громадську діяльність".

99-річний Мирослав Симчич (псевдо "Кривоніс") був сотенним УПА, за що відбув 32 роки у радянських концтаборах. Найвідомішою є його участь у бою за Космач у січні 1945 року, коли повстанці знищили цілий каральний полк НКВС – понад 400 осіб. Мирослав Симчич є також кавалером орденів "Свободи" та "За заслуги", почесним громадянином Львова та Коломиї.

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Топ коментарі

  • Юрий Семенец
    СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!! ЖИВІТЬ ЯК НАЙДОВШЕ ПАНЕ ВОЇНЕ!
  • Яр Холодний
    «За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються»,
  • Олександр Юрчук
    ЗДОРОВЯ Пану сотнику.
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