На Заході розробляють "антипанічні" плани на випадок, якщо РФ застосує ядерну зброю, - The Guardian

Західні посадовці почали таємно розробляти плани для запобігання паніці й хаосу в разі, якщо Росія все ж вирішить застосувати ядерну зброю в Україні або біля неї.

Про це в п’ятницю на зустрічі із журналістами заявив західний високопосадовець на умовах анонімності, пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він підкреслив, що Захід досі вважає ядерну кризу "вкрай малоймовірною", але західні держави вирішили переглянути плани з надання надзвичайної допомоги та підтримки населення, яке боїться ядерної ескалації.

Співрозмовник журналістів відмовився говорити, про які саме заходи йдеться, але сказав, що уряди західних країн займаються "завбачливим плануванням на випадок низки можливих сценаріїв".

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Він наголосив, що заяви президента Росії Владіміра Путіна про можливе використання ядерної зброї є "вкрай безвідповідальними", і її застосування "порушить табу, яке існувало з 1945 року" і "призведе до серйозних наслідків для РФ".

Як нагадує The Guardian, у часи "холодної війни" на Заході часто проводилися інформаційні кампанії про дії в разі ядерного конфлікту, та їх часто висміювали через припущення, що у ядерній війні взагалі можна вижити.