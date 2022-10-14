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На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення і готується перезапуск двох енергоблоків, - МАГАТЕ

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На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення і готується перезапуск двох енергоблоків, - МАГАТЕ
Резервне живлення Запорізької атомної електростанції відновлено після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.

Про це завили у МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також на ЗАЕС удалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.

Крім того, повідомляється, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів консультації, спрямовані на створення буферної зони навколо ЗАЕС якнайшвидше. У ході переговорів він також порушив питання про умови роботи українського персоналу станції, що ускладнюються.

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    поки ЗАЕС не звільнять ця ***** не припиниться
  • Serg Sergeev
    Что МАГАТЕ сделало чтобы наказать рашку за кражу заес? Лишило лицензий Росатом?
  • Player New
    Все йде до того що якісь блоки будуть працювати на нас, а якісь на них... Як не крути, а під@ари окупували, а тепер намагаються вкрасти найбільшу в європі аес. баканов, сбу, мости, ескорт русні з мигалками та обхідними шляхами - все це тебе зеля ще вкусить за відгодовану сраку.
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