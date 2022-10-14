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Унаслідок контрнаступу ЗСУ можуть уражати росіян стандартною артилерією, - Пентагон

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Унаслідок контрнаступу ЗСУ можуть уражати росіян стандартною артилерією, - Пентагон
За оцінками Пентагону, українські сили продовжують просуватися на півночі і досягли певних успіхів у Херсонській області, що збільшує важливість стандартної артилерії.

Про це журналістам у п'ятницю заявив високопоставлений американський військовий чиновник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми бачимо успіхи на півночі, на лінії просування українців, на північ від міста Милове, а потім простягається по суті на північ і захід з низкою невеликих міст і сіл, які українці змогли зачистити від росіян", – сказав він.

У центральній частині України (ймовірно, йдеться про Донеччину) Пентагон також спостерігає певні "поступові успіхи", які вимірюються кілометрами.

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За словами представника американського Міноборони, у зв’язку з подальшим наступом українські сили менше покладаються на керовані реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоб протистояти росіянам.

"Вони відвели значну частину бойового простору під стандартну артилерію, а не під РСЗВ. Вони можуть досягати російських цілей, які вони хочуть вразити, стандартною артилерією", – додав він.

Кілька місяців тому далекобійні системи залпового вогню були ключовим пріоритетом в українських сил, оскільки дозволяли уражати позиції армії РФ. Нині ж, із посиленням ракетних ударів по цивільних об’єктах, Україна робить наголос на системах протиповітряної оборони.

Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    У зелі треба спитати, де ракети за 8міс.? За цей час можна вже було налагодити виробництво потужної далекобійної зброї
  • Зэлэный_Змий
    6 березня 2019 року на засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко висловив чітку позицію України щодо підтримки США у їхньому рішенні про вихід з ДРСМД та зазначив, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння[26]. А саме: конструкторські бюро і українська оборонна промисловість отримали завдання на розроблення високоточних ракет підвищеного радіуса дії, які здатні вражати цілі далеко в тилу ворога[27]. Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі[26].
  • Valter Valter
    Херня. Намного ефективнее уничтожать орков и их оружие когда они в казармах и на складах чем когда разбросаны по полям и окопанные.
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